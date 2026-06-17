Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Henkel vz-Anlage? 17.06.2026 10:04:19

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henkel vz von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henkel vz von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Henkel vz eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Henkel vz-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 66,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Henkel vz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 150,286 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 70,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 526,00 EUR wert. Mit einer Performance von +5,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Henkel vz bezifferte sich zuletzt auf 27,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Henkel AG

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten