Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Lohnende Henkel vz-Anlage?
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17.06.2026 10:04:19
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henkel vz von vor einem Jahr eingebracht
Die Henkel vz-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 66,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Henkel vz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 150,286 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 70,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 526,00 EUR wert. Mit einer Performance von +5,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Henkel vz bezifferte sich zuletzt auf 27,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG
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