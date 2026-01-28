DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Henkel vz-Aktien verlieren können.

Henkel vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Henkel vz-Aktie an diesem Tag 83,54 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,197 Henkel vz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.01.2026 gerechnet (71,72 EUR), wäre das Investment nun 85,85 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,15 Prozent verringert.

Henkel vz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at