Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Lukrative Henkel vz-Investition?
|
07.10.2026 10:03:42
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Henkel vz-Papier statt. Der Schlusskurs der Henkel vz-Anteile betrug an diesem Tag 70,02 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,428 Henkel vz-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,71 EUR, da sich der Wert einer Henkel vz-Aktie am 06.10.2026 auf 73,32 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4,71 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Henkel vz eine Börsenbewertung in Höhe von 27,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
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|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
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