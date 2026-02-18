Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Henkel vz-Investition? 18.02.2026 10:04:02

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Henkel vz-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Henkel vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 97,47 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,026 Anteilen. Die gehaltenen Henkel vz-Anteile wären am 17.02.2026 84,64 EUR wert, da der Schlussstand 82,50 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 15,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Henkel vz bezifferte sich zuletzt auf 32,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten