Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Lukrative Henkel vz-Investition?
|
18.02.2026 10:04:02
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Henkel vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 97,47 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,026 Anteilen. Die gehaltenen Henkel vz-Anteile wären am 17.02.2026 84,64 EUR wert, da der Schlussstand 82,50 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 15,36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Henkel vz bezifferte sich zuletzt auf 32,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
