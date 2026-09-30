Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Lohnender Henkel vz-Einstieg?
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30.09.2026 10:03:37
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Henkel vz-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 121,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 82,645 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 73,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 100,83 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,99 Prozent.
Der Marktwert von Henkel vz betrug jüngst 28,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
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|Henkel vz. Underweight
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