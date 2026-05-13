Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Lukrative Henkel vz-Anlage? 13.05.2026 10:04:04

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Henkel vz-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Henkel vz-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 101,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Henkel vz-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,985 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.05.2026 gerechnet (63,26 EUR), wäre das Investment nun 62,33 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 37,67 Prozent verkleinert.

Henkel vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Henkel AG

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