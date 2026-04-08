Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Lukrative Henkel vz-Anlage?
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08.04.2026 10:03:55
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren eingebracht
Die Henkel vz-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Henkel vz-Aktie bei 98,34 EUR. Bei einem Henkel vz-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,169 Henkel vz-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 653,45 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Anteils am 07.04.2026 auf 64,26 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -34,66 Prozent.
Der Börsenwert von Henkel vz belief sich zuletzt auf 26,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
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