DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Henkel vz-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Henkel vz-Aktie bei 98,34 EUR. Bei einem Henkel vz-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,169 Henkel vz-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 653,45 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Anteils am 07.04.2026 auf 64,26 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -34,66 Prozent.

Der Börsenwert von Henkel vz belief sich zuletzt auf 26,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at