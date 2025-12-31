Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Performance unter der Lupe
|
31.12.2025 10:04:40
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Henkel vz-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Henkel vz-Anteile bei 84,70 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Henkel vz-Aktie investiert, befänden sich nun 1,181 Henkel vz-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 69,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,15 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 17,85 Prozent vermindert.
Henkel vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,46 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
30.12.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Henkel auf 'Underweight' (dpa-AFX)
|
30.12.25
|Analyse: Underweight-Bewertung für Henkel vz-Aktie von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
|
30.12.25
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Henkel auf 'Market-Perform' - Ziel 85,88 Euro (dpa-AFX)
|
29.12.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
29.12.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
24.12.25
|DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
22.12.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
22.12.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)