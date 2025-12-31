Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Performance unter der Lupe 31.12.2025 10:04:40

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Henkel vz gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Henkel vz-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Henkel vz-Anteile bei 84,70 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Henkel vz-Aktie investiert, befänden sich nun 1,181 Henkel vz-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 69,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,15 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 17,85 Prozent vermindert.

Henkel vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,46 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA

