Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Lohnender Henkel vz-Einstieg?
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15.04.2026 10:04:18
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Henkel vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Henkel vz-Papiers betrug an diesem Tag 100,05 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 99,950 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 552,72 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Papiers am 14.04.2026 auf 65,56 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,47 Prozent abgenommen.
Henkel vz war somit zuletzt am Markt 25,62 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
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