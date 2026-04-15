Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Henkel vz-Einstieg? 15.04.2026 10:04:18

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Henkel vz-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Henkel vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Henkel vz-Papiers betrug an diesem Tag 100,05 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 99,950 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 552,72 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Papiers am 14.04.2026 auf 65,56 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,47 Prozent abgenommen.

Henkel vz war somit zuletzt am Markt 25,62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten