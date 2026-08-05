Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Lohnende Henkel vz-Anlage? 05.08.2026 10:03:52

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Henkel vz-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Henkel vz-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 111,60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,896 Henkel vz-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 76,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,49 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 31,51 Prozent.

Henkel vz wurde am Markt mit 29,64 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Henkel AG

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