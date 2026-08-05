Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Lohnende Henkel vz-Anlage?
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05.08.2026 10:03:52
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Henkel vz-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 111,60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,896 Henkel vz-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 76,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,49 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 31,51 Prozent.
Henkel vz wurde am Markt mit 29,64 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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07.08.26
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Analysen zu Henkel KGaA Vz.
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|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Neutral
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|07.08.26
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|19.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
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|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
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|Bernstein Research
|06.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
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