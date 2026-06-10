DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Henkel vz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 101,10 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 9,891 Henkel vz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 675,77 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Anteils am 09.06.2026 auf 68,32 EUR belief. Mit einer Performance von -32,42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Henkel vz belief sich jüngst auf 26,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at