DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 28.10.2016 wurden Henkel vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 117,15 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Henkel vz-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,854 Henkel vz-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 77,86 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 66,46 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,54 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Henkel vz belief sich zuletzt auf 29,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at