DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Henkel vz-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Henkel vz-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Henkel vz-Papier an diesem Tag bei 89,06 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 11,228 Henkel vz-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 825,74 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Anteils am 30.06.2026 auf 73,54 EUR belief. Damit wäre die Investition 17,43 Prozent weniger wert.

Henkel vz wurde am Markt mit 28,35 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at