DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Henkel vz-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Henkel vz-Anteile an diesem Tag 87,94 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,137 Henkel vz-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83,10 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Papiers am 10.03.2026 auf 73,08 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 16,90 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Henkel vz bezifferte sich zuletzt auf 28,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at