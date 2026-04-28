Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Henkel vz-Top-Dividende
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28.04.2026 10:02:22
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: Über diese Dividende können sich Henkel vz-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Henkel vz am 27.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,07 EUR je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 1,47 Prozent. Die gesamte Dividendenausschüttung von Henkel vz beläuft sich auf 850,00 Mio. EUR. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 10,25 Prozent angehoben.
Entwicklung der Dividendenrendite
Der Henkel vz-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 64,04 EUR. Das Henkel vz-Papier wird am heutigen Dienstag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Henkel vz-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Für das Jahr 2025 weist das Henkel vz-Papier eine Dividendenrendite von 2,97 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,41 Prozent.
Henkel vz-Aktienkurs vs. reale Rendite
Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Henkel vz via XETRA 6,76 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -2,43 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenzahlungen im Vergleich mit der Peergroup
Verglichen mit der Peergroup (Beiersdorf, LANXESS) schneidet Henkel vz 2025 als überlegenste Dividenden-Aktie ab. Auch was die Dividendenrendite angeht, übertrifft die Top-Dividenden-Aktie die Konkurrenz. Der nächststärkste Dividenden-Titel in der Peergroup ist Beiersdorf mit einer Dividendenzahlung von 1,00 EUR und einer Dividendenrendite von 1,07 Prozent.
Dividendenausblick von Henkel vz
Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2,11 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,39 Prozent zulegen.
Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Henkel vz
Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens Henkel vz beträgt aktuell 24,380 Mrd. EUR. Das KGV von Henkel vz beträgt aktuell 14,17. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Henkel vz auf 20,495 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 4,92 EUR aus.
Redaktion finanzen.at
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