DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in HOCHTIEF-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades HOCHTIEF-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 122,30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,818 HOCHTIEF-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 425,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 347,67 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 247,67 Prozent vermehrt.

HOCHTIEF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at