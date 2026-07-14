DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit HOCHTIEF-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 79,05 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,265 HOCHTIEF-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.07.2026 577,86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 456,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 477,86 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete HOCHTIEF eine Marktkapitalisierung von 34,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at