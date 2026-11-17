HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|HOCHTIEF-Investmentbeispiel
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17.11.2026 10:03:25
DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren abgeworfen
HOCHTIEF-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 131,50 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,760 HOCHTIEF-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 282,74 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Anteils am 16.11.2026 auf 371,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 182,74 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von HOCHTIEF bezifferte sich zuletzt auf 28,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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