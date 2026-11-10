DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in HOCHTIEF-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades HOCHTIEF-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 70,84 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investierten, hätten nun 141,163 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 361,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 50 959,91 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 409,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von HOCHTIEF belief sich zuletzt auf 27,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at