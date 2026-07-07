HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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Profitables HOCHTIEF-Investment? 07.07.2026 10:03:50

DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren HOCHTIEF-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

HOCHTIEF-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das HOCHTIEF-Papier bei 167,60 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,666 HOCHTIEF-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.07.2026 29 677,80 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 497,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 196,78 Prozent gesteigert.

Am Markt war HOCHTIEF jüngst 37,62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: HOCHTIEF

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