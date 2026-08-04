HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Rentable HOCHTIEF-Investition?
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04.08.2026 10:03:42
DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden HOCHTIEF-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 191,70 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,522 HOCHTIEF-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 446,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 232,97 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 132,97 Prozent.
HOCHTIEF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: HOCHTIEF
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