HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable HOCHTIEF-Investition? 21.07.2026 10:04:12

DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen HOCHTIEF-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die HOCHTIEF-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen HOCHTIEF-Anteile an diesem Tag bei 64,28 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,557 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 100,19 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Anteils am 20.07.2026 auf 456,40 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 610,02 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von HOCHTIEF bezifferte sich zuletzt auf 34,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

mehr Nachrichten

Analysen zu HOCHTIEF AG

mehr Analysen
15.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
16.06.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
12.05.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HOCHTIEF AG 459,20 1,41% HOCHTIEF AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Leitindex pendelt derweil um die Nulllinie. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag überwiegend nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen