DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen HOCHTIEF-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die HOCHTIEF-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen HOCHTIEF-Anteile an diesem Tag bei 64,28 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,557 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 100,19 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Anteils am 20.07.2026 auf 456,40 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 610,02 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von HOCHTIEF bezifferte sich zuletzt auf 34,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at