DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in HOCHTIEF eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.10.2025 wurden HOCHTIEF-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 257,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das HOCHTIEF-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,388 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 371,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,02 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 44,02 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte HOCHTIEF einen Börsenwert von 27,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at