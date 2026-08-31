DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Infineon-Aktie Investoren gebracht.

Am 31.08.2016 wurde die Infineon-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,10 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Infineon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,625 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 378,14 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57,08 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 278,14 Prozent zugenommen.

Infineon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74,33 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Infineon-Anteile an der Börse XETRA war der 13.03.2000. Der Erstkurs des Infineon-Papiers belief sich damals auf 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at