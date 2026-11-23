Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Frühe Investition
|
23.11.2026 10:03:36
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Infineon-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,80 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,952 Infineon-Papiere. Die gehaltenen Infineon-Anteile wären am 20.11.2026 270,48 EUR wert, da der Schlussstand 45,44 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 170,48 Prozent zugenommen.
Am Markt war Infineon jüngst 59,10 Mrd. Euro wert. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die Infineon-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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