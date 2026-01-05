Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Frühe Investition
|
05.01.2026 10:03:53
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 05.01.2023 wurden Infineon-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,74 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 336,247 Infineon-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 866,51 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Papiers am 02.01.2026 auf 38,27 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,67 Prozent angezogen.
Infineon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49,83 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der Infineon-Anteile an der Börse XETRA war der 13.03.2000. Damals wurde der erste Kurs der Infineon-Aktie bei 70,20 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|05.01.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
