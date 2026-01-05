Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Frühe Investition 05.01.2026 10:03:53

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Infineon-Einstiegs gewesen.

Am 05.01.2023 wurden Infineon-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,74 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 336,247 Infineon-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 866,51 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Papiers am 02.01.2026 auf 38,27 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,67 Prozent angezogen.

Infineon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49,83 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der Infineon-Anteile an der Börse XETRA war der 13.03.2000. Damals wurde der erste Kurs der Infineon-Aktie bei 70,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

05.01.26 Infineon Buy Warburg Research
05.01.26 Infineon Outperform Bernstein Research
01.12.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Infineon Buy UBS AG
27.11.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
