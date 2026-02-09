Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

Langfristige Anlage 09.02.2026 10:04:28

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Infineon-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Infineon-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Infineon-Papiers betrug an diesem Tag 34,69 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Infineon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 28,827 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 211,73 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 211,73 EUR, was einer positiven Performance von 21,17 Prozent entspricht.

Am Markt war Infineon jüngst 54,74 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Infineon-Papiere fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Infineon-Aktie belief sich damals auf 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

