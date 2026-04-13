Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Infineon-Investition im Blick
|
13.04.2026 10:03:42
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 10 Jahren eingefahren
Am 13.04.2016 wurde die Infineon-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12,68 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Infineon-Aktie investiert hat, hat nun 78,895 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 378,70 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Anteils am 10.04.2026 auf 42,83 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 237,87 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Infineon eine Marktkapitalisierung von 55,76 Mrd. Euro. Infineon-Papiere wurden am 13.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Infineon-Anteils lag damals bei 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
15.04.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
14.04.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|15.04.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|44,58
|0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.