DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Infineon eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.04.2016 wurde die Infineon-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12,68 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Infineon-Aktie investiert hat, hat nun 78,895 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 378,70 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Anteils am 10.04.2026 auf 42,83 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 237,87 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Infineon eine Marktkapitalisierung von 55,76 Mrd. Euro. Infineon-Papiere wurden am 13.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Infineon-Anteils lag damals bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at