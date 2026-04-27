Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Infineon-Anlage unter der Lupe
|
27.04.2026 10:03:32
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Infineon-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Infineon-Aktie an diesem Tag 32,40 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Infineon-Aktie investierten, hätten nun 3,086 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.04.2026 auf 54,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167,13 EUR wert. Mit einer Performance von +67,13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Infineon eine Börsenbewertung in Höhe von 70,51 Mrd. Euro. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Infineon-Papiers lag beim Börsengang bei 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:58
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht am Montagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)