Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

Infineon-Investition im Blick 12.01.2026 10:03:45

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Infineon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Infineon-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34,62 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Infineon-Aktie investiert hat, hat nun 2,889 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 120,02 EUR, da sich der Wert einer Infineon-Aktie am 09.01.2026 auf 41,55 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,02 Prozent zugenommen.

Infineon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54,10 Mrd. Euro. Infineon-Papiere wurden am 13.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Infineon-Aktie lag damals bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at



Nachrichten zu Infineon AG

Analysen zu Infineon AG

09.01.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Infineon Overweight Barclays Capital
05.01.26 Infineon Buy Warburg Research
05.01.26 Infineon Outperform Bernstein Research
01.12.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 41,49 -0,36% Infineon AG

