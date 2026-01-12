DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Infineon-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34,62 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Infineon-Aktie investiert hat, hat nun 2,889 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 120,02 EUR, da sich der Wert einer Infineon-Aktie am 09.01.2026 auf 41,55 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,02 Prozent zugenommen.

Infineon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54,10 Mrd. Euro. Infineon-Papiere wurden am 13.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Infineon-Aktie lag damals bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at