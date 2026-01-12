Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Infineon-Investition im Blick
|
12.01.2026 10:03:45
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Infineon-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34,62 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Infineon-Aktie investiert hat, hat nun 2,889 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 120,02 EUR, da sich der Wert einer Infineon-Aktie am 09.01.2026 auf 41,55 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,02 Prozent zugenommen.
Infineon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54,10 Mrd. Euro. Infineon-Papiere wurden am 13.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Infineon-Aktie lag damals bei 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Infineon AG
|09.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
