Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Frühe Anlage
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16.11.2026 10:03:29
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 16.11.2021 wurde das Infineon-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Infineon-Anteile an diesem Tag 42,93 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Infineon-Papier investiert hätte, hätte er nun 232,964 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 619,10 EUR, da sich der Wert einer Infineon-Aktie am 13.11.2026 auf 49,88 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 619,10 EUR entspricht einer Performance von +16,19 Prozent.
Infineon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 64,87 Mrd. Euro. Am 13.03.2000 fand der erste Handelstag der Infineon-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Infineon-Papiers wurde der Erstkurs mit 70,20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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