DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Infineon-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Infineon-Anteile an diesem Tag 16,96 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Infineon-Aktie investiert, befänden sich nun 58,962 Infineon-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 813,97 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Papiers am 18.10.2024 auf 30,77 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 81,40 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Infineon zuletzt 39,91 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Infineon-Aktie an der Börse XETRA war der 13.03.2000. Der Erstkurs des Infineon-Papiers belief sich damals auf 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at