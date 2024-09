DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Infineon-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Infineon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Infineon-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Infineon-Papiers betrug an diesem Tag 8,19 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Infineon-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122,055 Infineon-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Infineon-Papiers auf 32,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 990,60 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 299,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Infineon bezifferte sich zuletzt auf 42,42 Mrd. Euro. Die Infineon-Aktie ging am 13.03.2000 an die Börse XETRA. Ihren ersten Handelstag begann die Infineon-Aktie bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at