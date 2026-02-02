DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Infineon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Infineon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Infineon-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Infineon-Papier an diesem Tag 36,06 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,773 Infineon-Aktien im Depot. Die gehaltenen Infineon-Aktien wären am 30.01.2026 115,39 EUR wert, da der Schlussstand 41,61 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,39 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Infineon eine Marktkapitalisierung von 54,18 Mrd. Euro. Am 13.03.2000 fand der erste Handelstag des Infineon-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Infineon-Papiers belief sich damals auf 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at