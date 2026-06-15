DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Infineon-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Infineon-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Infineon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Infineon-Papier bei 35,42 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Infineon-Papier investiert hätte, hätte er nun 28,233 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Infineon-Papiers auf 80,06 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 260,30 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 126,03 Prozent erhöht.

Insgesamt war Infineon zuletzt 104,25 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Infineon-Aktie fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Infineon-Papier bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at