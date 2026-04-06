DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Infineon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Infineon-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Infineon-Aktie bei 36,42 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,746 Infineon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Infineon-Papiers auf 38,96 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,97 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,97 Prozent vermehrt.

Der Infineon-Wert an der Börse wurde auf 50,73 Mrd. Euro beziffert. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Infineon-Aktie wurde der Erstkurs mit 70,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at