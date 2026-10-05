Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Rentabler Infineon-Einstieg? 05.10.2026 10:03:43

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Infineon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 05.10.2025 wurden Infineon-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Infineon-Anteile 34,14 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Infineon-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 292,912 Infineon-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Infineon-Papiers auf 64,64 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 933,80 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 89,34 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Infineon einen Börsenwert von 84,17 Mrd. Euro. Das Infineon-Papier wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Infineon-Aktie lag beim Börsengang bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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