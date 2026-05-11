Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Lohnende Infineon-Anlage? 11.05.2026 10:04:47

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infineon von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infineon von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Infineon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Infineon-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,03 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 831,601 Infineon-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 51 276,51 EUR, da sich der Wert einer Infineon-Aktie am 08.05.2026 auf 61,66 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 412,77 Prozent angewachsen.

Infineon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 80,29 Mrd. Euro gelistet. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Infineon-Papiers lag damals bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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