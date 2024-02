DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infineon von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Infineon-Aktien gewesen.

Infineon-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Infineon-Aktie an diesem Tag bei 34,11 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Infineon-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,932 Infineon-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2024 gerechnet (33,61 EUR), wäre das Investment nun 98,52 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 1,48 Prozent.

Infineon war somit zuletzt am Markt 43,81 Mrd. Euro wert. Am 13.03.2000 wurden Infineon-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Infineon-Papiers lag damals bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

