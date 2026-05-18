Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Infineon-Performance
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18.05.2026 10:04:29
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Infineon-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 33,40 EUR wert. Bei einem Infineon-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,994 Infineon-Aktien. Die gehaltenen Infineon-Papiere wären am 15.05.2026 195,21 EUR wert, da der Schlussstand 65,19 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,21 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Infineon belief sich zuletzt auf 84,89 Mrd. Euro. Das Infineon-Papier wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Infineon-Anteils lag damals bei 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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