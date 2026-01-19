DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Infineon eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Infineon-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Infineon-Aktie an diesem Tag bei 11,88 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Infineon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84,175 Infineon-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 3 529,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,93 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 252,95 Prozent.

Infineon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54,60 Mrd. Euro. Am 13.03.2000 fand der erste Handelstag des Infineon-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Infineon-Aktie lag damals bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at