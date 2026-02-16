Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

16.02.2026 10:03:48

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Infineon-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Infineon-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,79 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 926,784 Infineon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 40 324,37 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Anteils am 13.02.2026 auf 43,51 EUR belief. Damit wäre die Investition 303,24 Prozent mehr wert.

Infineon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56,66 Mrd. Euro. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Infineon-Papier bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Infineon AG

Analysen zu Infineon AG

06.02.26 Infineon Buy Warburg Research
05.02.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.02.26 Infineon Buy UBS AG
05.02.26 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 43,17 -0,48% Infineon AG

