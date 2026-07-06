DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Infineon-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Infineon-Papier statt. Diesen Tag beendete das Infineon-Papier bei 12,01 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Infineon-Aktie investiert, befänden sich nun 83,264 Infineon-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 77,38 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 442,96 EUR wert. Damit wäre die Investition 544,30 Prozent mehr wert.

Der Infineon-Wert an der Börse wurde auf 100,76 Mrd. Euro beziffert. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Infineon-Anteils auf 70,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at