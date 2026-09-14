Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Profitabler Infineon-Einstieg? 14.09.2026 10:03:41

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Infineon-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Infineon-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Infineon-Papier an diesem Tag 32,75 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Infineon-Aktie investiert, befänden sich nun 305,390 Infineon-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 883,65 EUR, da sich der Wert einer Infineon-Aktie am 11.09.2026 auf 58,56 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,84 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Infineon eine Börsenbewertung in Höhe von 76,25 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Infineon-Papiere an der Börse XETRA war der 13.03.2000. Die Infineon-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Infineon

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