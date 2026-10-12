DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Infineon-Aktie Investoren gebracht.

Infineon-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 33,06 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Infineon-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,025 Infineon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Infineon-Papiers auf 58,86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 178,04 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 78,04 Prozent.

Der Börsenwert von Infineon belief sich zuletzt auf 76,64 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Infineon-Aktie an der Börse XETRA war der 13.03.2000. Damals wurde der erste Kurs eines Infineon-Anteils bei 70,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at