Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Infineon-Investmentbeispiel
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04.05.2026 10:03:41
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Infineon-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 31,73 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Infineon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 31,516 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Infineon-Papiers auf 57,13 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 800,50 EUR wert. Mit einer Performance von +80,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Infineon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74,39 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Infineon-Aktie fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Infineon-Anteils auf 70,20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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