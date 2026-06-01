Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Infineon-Anlage unter der Lupe 01.06.2026 10:04:06

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Infineon-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Infineon-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 33,44 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Infineon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 299,043 Anteilen. Die gehaltenen Infineon-Aktien wären am 29.05.2026 24 255,38 EUR wert, da der Schlussstand 81,11 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 142,55 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Infineon belief sich zuletzt auf 105,62 Mrd. Euro. Am 13.03.2000 wagte die Infineon-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der Infineon-Aktie bei 70,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Infineon

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