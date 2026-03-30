Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Frühes Investment
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30.03.2026 10:03:40
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Infineon von vor 3 Jahren angefallen
Am 30.03.2023 wurde das Infineon-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Infineon-Aktie bei 37,84 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Infineon-Aktie investiert hätte, hätte er nun 264,271 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,43 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 891,65 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 1,08 Prozent.
Infineon war somit zuletzt am Markt 48,74 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Infineon-Anteils fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Infineon-Papiers belief sich damals auf 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images
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