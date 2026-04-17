DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) kürzt Dividende

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 16.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR auszuzahlen. Damit wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Dividende im Vorjahresvergleich um 18,60 Prozent geschmälert. Die Gesamtausschüttung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) beläuft sich auf 4,14 Mrd. EUR. Damit wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 24,54 Prozent verkleinert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)- Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie via XETRA bei einem Wert von 53,35 EUR aus dem Geschäft. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5,83 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 7,99 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs via XETRA 16,33 Prozent nach unten entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 43,51 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (BMW, DEUTZ, Volkswagen (VW) vz) zeigt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2025 abgeschlagen. Neben einer Spitzen-Dividende stellt die Top-Dividenden-Aktie die Konkurrenz auch mit der höchsten Dividendenrendite in den Schatten. Mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,40 EUR stellt BMW im Peergroup-Vergleich die beste Dividenden-Aktie dar, während Mercedes-Benz Group (ex Daimler) bei der Dividendenrendite mit 5,83 Prozent besser abschneidet.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)- Dividendenaussichten

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Senkung der Dividende auf 3,26 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 6,42 Prozent bedeuten.

Hauptdaten der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens Mercedes-Benz Group (ex Daimler) beträgt aktuell 52,136 Mrd. EUR. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) weist aktuell ein KGV von 11,25 auf. Der Umsatz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) betrug in 2025 132,214 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 5,34 EUR.

Redaktion finanzen.at