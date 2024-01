DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 41,08 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24,344 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 491,77 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 16.01.2024 auf 61,28 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 49,18 Prozent vermehrt.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Wert an der Börse wurde auf 64,71 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at